Участники украинской экспедиции на Эверест и Лхоцзе Тарас Поздний (лидер экспедиции, основатель клуба туристов Кулуар) и Роман Городечный прибыли сегодня в 08:55 по непальскому времени (5:10 по Украине) из лагеря 2 (6400 м ) в Луклу. Об этом ForUm’у сообщила руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростем.

«Основными причинами изменения планов стали: истощение после длительного восхождения на Эверест (его общая продолжительность составила – около 20 часов) и временное ухудшение зрения у одного из участников», - пояснила она.

Состояние украинцев удовлетворительное, они были уже у врача. Вертолет был предоставлен непальской стороной.

Что касается других участников, то Дмитрий Семеренко спустился самостоятельно в базовый лагерь Эвереста (5400м).

Ранее львовянка Наталья Шелестак сообщила, что двое украинских альпинистов, которые 14 мая в составе группы поднялись на Эверест, не могут спуститься.

«При спуске вниз на высоте 6400 резко ухудшилось состояние! Страховая компания ERV отказывается оплатить вертолет! Ребята даже без спальных мешков!» - написала она в Facebook.