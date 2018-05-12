Боевики включили подозреваемого в подготовке терактов и госпереворота руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана в список на обмен заложниками.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область, передает УНИАН.



«Мы сами были удивлены, когда получили информацию, что Владимира Рубана «донецкая сторона» включила в список тех, в ком они заинтересованы в обмене. Это говорит, видимо, о том, для кого он ценен», - сказал он.

Кроме того, Грицак отметил, что другая подозреваемая по делу, народный депутат Надежда Савченко сменила адвоката.

«Это произошло, если я не ошибаюсь, 5 мая... Сейчас взяла себе в адвокаты Александра Шадрина. Эта личность интересна тем, что он защищал экс-мэра Славянска Нелю Штепу, а также «Топаза», - отметил глава СБУ.

Как сообщал ForUm, Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога, затем арест был продлен до 2 июня.