Организация «Сокол» планирует блокировать концерт украинского певца Виталия Козловского, который выступил на концерте ко Дню Победы в Москве.

Об этом заявил участник организации Владимир Назаренко.

«Такой поступок националисты ВОО «Сокол» считают недопустимым и антигосударственным, обращают внимание соответствующих органов СБУ на эту ситуацию и заявляют, что в случае допущения концерта, оставляют за собой право блокировать концерт непатриотичного «певца», Виталия Козловского, который состоится 21 мая в 20:00 в Caribbean club, по адресу ул. С. Петлюры 4, Киев», - написал он в Facebook.

Он заявил, что большинство членов организации – участники боевых действий российско-украинской войны (АТО/ООС), и воспринимают данное поведение Козловского как личное оскорбление и циничное глумление над памятью погибших собратьев.

Как сообщал ForUm, Козловский выступил на концерте ко Дню Победы в Москве 9 мая. Фотографии с концерта с участием украинского певца обнародовали пользователи соцсетей. Затем львовский певец заявил, что целью его выступления в России было «продвигать украинскую идею и нашу правду простым людям». В чем именно заключалось продвижение украинской идеи, Козловский не объяснил.

Ранее певец заявлял, что ему предлагали выступать в России, однако он не соглашался на такие предложения, поскольку считал, что «сейчас не время» (по состоянию на октябрь 2017 года).

Львовский ночной клуб «Галерея рыцарей» отказался от выступления Козловского.