Празднование 9 мая в Киеве и тысячах городов и сел Украины наглядно продемонстрировало, что политики не в силах нивелировать День победы. В этом уверен политический обозреватель Александр Фомин, сообщает «Корреспондент».

В своем блоге эксперт отметил, что День победы 9 мая празднуют не только в республиках бывшего СССР, но и в Европе.

«Как сообщает Reuters, в Берлине многие пришли к памятникам в форме бойцов Красной Армии и с красными флагами. Еще 5 мая «Хор Турецкого» выступил на Карлсплатц — одной из центральных площадей Вены — в ходе марафона «Песни Победы». В Москве в «Бессмертном полку» вместе с Путиным шли премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. В Азербайджане 9 мая президент Ильхам Алиев вместе с женой, главой правительства и министрами вместе с ветеранами приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 73-й годовщине Победы над фашизмом», — отметил эксперт.

По мнению Александра Фомина, многие страны подошли к празднованию Дня Победы креативно и оригинально, но благодаря партии «За життя» лидерами по креативу все же стали украинцы.

«Так, хустская ячейка партии «За життя» на Закарпатье накануне праздника организовала «Сплав Победы» по реке Тиса, приуроченный к 9 мая. 2 команды на рафтах прошли 24 километра по воде — отчалив возле Вышкова, они дошли до села Велятино, где возложили цветы к Мемориалу Славы. С помощью культурных и спортивных акций, которые прошли по всей Украине, «За життя» продемонстрировала, что владеет разветвленной сетью региональных организаций. Активисты проводили разнообразные мероприятия не только в Киеве и миллионниках, но и в Житомире, Херсоне, Николаеве, в маленьких городах и селах. В Днепре городская ячейка организовала праздник на Фестивальном причале с участием «Песняров» и других исполнителей, а также флэш-моб «Вальс Життя» и запуск воздушного шара», — обратил внимание эксперт.

В то же время украинская власть, участвуя в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату и в то же время пытаясь «переписать историю и нивелировать подвиг советского солдата», стремится усидеть на двух стульях, считает эксперт.

«Но празднование Дня Победы в Киеве и тысячах городов и сел Украины наглядно продемонстрировало, что политики, не уважающие память и традиции, не в силах нивелировать День Победы, а могут нивелировать только сами себя», — пришел к выводу Фомин.