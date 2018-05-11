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Вчера, 10 мая, в Терновском районе Кривого Рога во время движения по улице Гастелло загорелся автобус «ПАЗ», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 17:47.

По прибытию пожарными было установлено, что пожар возник в середине автобуса. Огнем уничтожен моторный отсек и салон автобуса на общей площади 30 кв. м.

Фото: 0564.ua

Пожар локализован в 17:56 и ликвидирован в 18:15. Пострадавших и погибших нет.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

 
ForUm

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