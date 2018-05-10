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По словам политического эксперта Ирины Тиран, в отличие от других политических сил, партия «За життя» не пиарит в День победы своих первых лиц,  а празднует  9 мая  вместе с рядовыми украинцами по всей стране.

Эксперт отметила, как первые лиц многих партий активно используют телеэфиры, чтобы еще раз напомнить избирателям о себе.

«В студии появляются первые лица политических партий, которые на этом празднике делают себе пиар, рассказывая: «какие мы молодцы» и так далее. Приятным исключением стала партия «За життя», которая во всех регионах Украины просто отмечала 9 мая с простыми людьми, проводила интересные мероприятия для молодежи, детей, ветеранов. Я была удивлена, насколько широка география празднования у этой политической структуры», — обратила внимание Ирина Тиран.

Эксперт напомнила сплав по Тисе, организованный закарпатской ячейкой партии «За життя», ремонт детских площадок в Харькове, конкурс детского рисунка ко Дню победы в Херсоне.

«Представители «За життя» показывают простых людей, что-то делают для них, как, например, сплав по реке, а не только ограничиваются патетическими пафосными речами на мемориале или светят первых лиц для политического пиара», — отметила Ирина Тиран.
ForUm

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