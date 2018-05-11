Причины отравления детей в Черкассах до сих пор выясняются, следствие изучает более пяти основных факторов отравления. Об этом сказал на пресс-конференции руководитель столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан, сообщает УНН.
«Идет следствие. Изучается более пяти факторов», - сказал Рубан.
Он уточнил, ежегодно фиксируется 3-5 аналогичных случаев отравления детей в учебных заведениях. Основными причинами становятся внеплановые ремонтные работы, во время которых применяются некачественные материалы (лаки, краски и т.п.), и некачественное выполнение таких работ, использование детьми баллончиков индивидуальной защиты, а также неправильная работа канализационных стоков.
Напомним, 8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).
Были госпитализированы 56 жителей Черкасс – 54 ребенка и двое взрослых
По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом.
По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
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