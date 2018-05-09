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В Киеве полиция составила админпротокол по ст. 173 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) на Елену Бережную, которую задержали с портретом Олеся Бузины и запрещенной георгиевской лентой на марше «Бессмертного полка». Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает 112 Украина.

«Составлен админпротокол по 173 ст. – (Изготовление и использование запрещенной символики)», - заявил Яровой.

Бережная является одним из организаторов сегодняшнего марша. Во время задержания она сопротивлялась, но правоохранителям все же удалось поместить Бережную в автомобиль патрульной полиции.

Елена Бережная – мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной. 

Напомним, по данным МВД, в отношении 10 лиц составлены админпротоколы по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты). Кроме того, в органы полиции доставлены 14 человек за правонарушения, связанные с использованием запрещенной коммунистической тоталитарной символики.  
ForUm

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