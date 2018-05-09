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Грубых нарушений публичной безопасности и порядка в ходе мероприятий 9 мая не зафиксировано. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«По состоянию на 12:00 во всех регионах государства продолжается около 1250 мероприятий, участие в которых принимают более 365 тысяч человек. Грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано», - заверил первый замминистра.

Он отметил, что имели место определенные инциденты.

«В отношении 10 лиц составлены админпротоколы по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты). Кроме того, в органы полиции доставлены 14 человек за правонарушения, связанные с использованием запрещенной коммунистической тоталитарной символики. Данные лиц устанавливаются», - сказал Яровой.

Напомним, в день 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне в усиленный режим несения службы переведены более 27 тысяч правоохранителей. На боевом дежурстве также находится две тысячи единиц техники.
ForUm

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