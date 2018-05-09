«Мы привыкли воспринимать партию «За життя», как театр одного актера. Но при праздновании Дня победы обнаружилось, что эта политическая сила имеет разветвленную структуру в регионах и активно работает с избирателем». Об этом в эфире NewsOne заявил политолог Василий Стоякин, комментируя празднование украинцами Дня великой победы.

«Вот буквально сейчас была трансляция, выступал представитель партии «За життя». Эту партию мы привыкли воспринимать, как театр одного актера. Но сейчас, при подготовке и участии в праздниках ко Дню победы, мы обнаружили, что у партии есть региональные организации, причем не только в миллионной Одессе, где организацию возглавляет очень популярный в регионе политик Николай Пундик, но и в Закарпатье, где в честь годовщины Великой Победы устроили сплав по Тисе. Или в Кировограде, нынешнем Кропивницком… То есть вот, эта партия нашла возможность показать свою организационную структуру в связи с праздником. И это довольно интересный сигнал», — считает Стоякин.

Как известно, накануне 9 мая актив закарпатской организации политической партии «За життя» и ее руководство решили устроить «сплав Победы» по реке Тиса, чтобы таким образом привлечь молодежь к празднованию Дня победы и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, которые боролись с нацистскими захватчиками.

9 мая в Херсоне «За життя» организовала конкурс на лучший детский рисунок, посвященный миру. Подобные мероприятия «За життя» прошли по всей территории Украины