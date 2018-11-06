Служба безопасности Украины подозревает мать экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной Елену в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ проводят в Киеве ряд санкционированных следственным судьей следственных действий у лиц, которые способствовали спецслужбам страны-агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине», - говорится в сообщении.

Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по указаниям и финансированию кураторов «общественный деятель» систематически организует и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. Продолжаются следственные действия

Ранее СМИ сообщили, что СБУ проводит обыски у ряда представителей пророссийской общественной организации, в том числе и матери экс-народного депутата от Партии регионов Елены Бережной.

В частности, проводится обыск в одном из помещений, которое принадлежит экс-заместителю бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирене Кильчицкой.