На Кировоградщине большинство жителей, как и по всей Украине, отмечают праздник Великой Победы 9 Мая. Данные социологов подтверждают: для 82% граждан Украины 9 Мая — общегосударственный праздник. Об этом в эфире NewsOne заявил Сергей Гринченко, глава Кировоградской областной организации партии «За життя».

По словам Гринченко, кировоградская ячейка «За життя» начала чествовать ветеранов задолго до Дня Победы — еще в начале мая.

«В начале мая партия «За життя» начала праздничные мероприятия, сегодня мы их завершаем. Хочется сказать, что о ветеранах надо думать не только 9 мая, а каждый день. Помогать им, заботиться. Потому что, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Мероприятия ко Дню Победы прошли спокойно. Для нас это общегосударственный праздник», — сказал представитель партии в эфире NewsOne.

Сергей Гринченко также прокомментировал инициативу Института национальной памяти, предложившего упразднить 9 мая как выходной.

«Как раз недавно ряд социологических компаний проводили исследования, и 82% украинцев считают именно 9 Мая общеукраинским, общенациональным праздником. Поэтому социология даже говорит об этом. Если говорить о Кировоградщине, то Кировоградщина — это центр географический нашего государства. И все-таки кировоградцы и жители области тоже такого мнения придерживаются, что 9 Мая — это день Победы в Великой Отечественной войне. И в большинстве своем отмечают именно 9 мая этот праздник», — подчеркнул глава Кировоградской областной организации партии «За життя».

Отметим, что мероприятия ко Дню Победы в Кропивницком и Кировоградской области прошли спокойно. У жителей города и области хватило мудрости толерантно отпраздновать этот великий праздник.

В Житомире сторонники партии «За життя» также почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

«Сейчас мы находимся в самой высокой точке города Житомира, возле памятника, который называется «Памятник погибшим воинам — освободителям Житомирщины». Здесь находятся Вечный огонь и сама стела памятника. Мы возложили венки и цветы к Вечному огню, выразив тем самым свою признательность нашим дедам, отцам, которые воевали в трудное время Великой Отечественной войны», — отметил сторонник партии «За життя» Сергей Муляр.