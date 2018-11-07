Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков у лидера общественного объединения «Сила добра» Елены Бережной обнаружили документы и электронные носители, свидетельствующие о ее антиукраинской деятельности, сообщает пресс-центр ведомства.

«Следственные действия у госпожи Бережной проходили в рамках уголовного производства, открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины. И стоит сказать – эти обыски были громкими, яркими и динамичными. Что же так отчаянно защищала лидер ОО «Сила добра»? Правильно, доказательства ее антиукраинской деятельности, а еще добро, нажитое «непосильным трудом»! – говорится на странице СБУ в Facebook.

«У этой гражданки кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, которые свидетельствуют о ее противоправной деятельности, сотрудники спецслужбы обнаружили также письмо к министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине», - добавили в ведомстве.

Кроме того, найден килограммовый слиток золота.

Напомним, 6 ноября СБУ провела обыски у ряда представителей пророссийской общественной организации, в том числе и матери экс-народного депутата от Партии регионов Елены Бережной.

В частности, проводился обыск в одном из помещений, которое принадлежит экс-заместителю бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирене Кильчицкой.