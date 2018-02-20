Гражданка Беларуси, жительница Кобрина обязали выплатить штраф в размере 850 гривен и еще 353 гривни судебного сбора за публичную демонстрацию запрещенной в Украине георгиевской ленты, сообщает Радио Свобода.

В случае, если она откажется выплатить установленный судом штраф, с нее принудительно взыщут двойной размер штрафа - 1700 гривен.

Протокол о правонарушении в отношении гражданки Беларуси был составлен во время пересечения ею границы в пограничном пункте «Доманово» (Волынская область, которая граничит с Брестской областью Белоруссии). Георгиевская лента была прикреплена на радиоантенне ее автомобиля Volkswagen Passat.

Напомним, ране суд в Ивано-Франковской области оштрафовал белорусских туристов за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки.

Закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты вступил в силу 15 июня 2017.

Он предусматривает штрафы в размере 850-2550 грн за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты либо ее изображение.

Повторное нарушение в течение года повлечет больший штраф – от 2 550 грн до 5 100 грн или админарест до 15 суток.