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Надежда Савченко продолжает пользоваться правами народного депутата, но только в месте своего пребывания. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает 112 Украина.

Использование депутатских прав ограничено местом пребывания согласно решению суда, уточнил он.

«Я и сейчас расписываю ее депутатские представления, она мне их подписывает, я на них отвечаю. Но покинуть камеру после подозрения в совершении особо тяжкого преступления, которое могло повлечь за собой десятки убийств невинных людей, скорее сотни, невозможно», - заявил Луценко.

Он отметил, что единственное, что он может сделать для Савченко сейчас – это как можно скорее закончить следствие, и сообщил, что ГПУ планирует уже к осени передать материалы следствия сначала для ознакомления, а после – в суд.

«Это единственный правильный правовой и законный путь», - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, нардеп Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, председателя Службы безопасности Украины и спикера Верховной Рады обеспечить ей условия исполнения служебных обязанностей. 

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

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