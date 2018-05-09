Окружной административный суд Киева отклонил иск Института правовой политики и социальной защиты о запрете патрулирования центра города 9 мая представителям добровольческого движения ОУН. Соответствующее решение суда опубликовано на странице движения в Facebook.

«Друзья, мы выиграли суд у ватницы и колаборантки Бережной (директор института – Елена Бережная, - ред.). Бережная подавала иск в суд, требуя запретить добровольческому движению ОУН патрулировать завтра, 9 мая, центр Киева с целью выявления антиукраинского элемента. Суд отклонил иск Бережной», - сообщили в ОУН.

В движении призвали задерживать всех, кто придет с символикой, запрещенной законом, но не бить и не применять слезоточивый газ, «пусть занимается полиция».