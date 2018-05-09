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В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины следователи СБУ провели обыски у гражданина Украины Петра Симоненко.

По данным пресс-центра ведомства, во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.

«Кремлевский вирус проплаченных «госпереворотов» в Украине нашел очередной «организм». Но, в отличие от предшественников, московские кураторы гранатомет Симоненко уже не доверили, ведь сами вполне осознают бутафорность очередного претендента на роль российской «Авроры» в Киеве», - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Напомним, 8 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей компартии. 
ForUm

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