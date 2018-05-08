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Нардеп Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, председателя Службы безопасности Украины и спикера Верховной Рады обеспечить ей условия исполнения служебных обязанностей. Соответствующее заявление рапсространила пресс-служба политика.

«Будучи действующим народным депутатом, Савченко должна посещать заседания Верховной Рады Украины, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ и выполнять другие возложенные на нее обязанности в соответствии с законодательством Украины», - говорится в заявлении.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

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