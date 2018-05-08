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Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявил, что замена антитеррористической операции на операцию Объединенных сил на Донбассе не повлияла на переговоры в «минском формате». 

Об этом Кучма рассказал в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

«Я просто думаю, что будет больше порядка. Вы понимаете, что военный человек начнет там наводить порядок. А там надо серьезно заниматься, надо, чтобы все наши добровольческие батальоны были под одним командованием, Нацгвардия и другие вооруженные формирования были едины», - добавил Кучма.

Как сообщал ForUm, 30 апреля формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий. 
ForUm

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