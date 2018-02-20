также в разделеПолитика
Полякову и Розенблату открыли материали «янтарного дела» 21
Порошенко поручил подготовить предложения по смене формата АТО 49
Климкин: Запад не пойдет на перезагрузку отношений с РФ после выборов 58
Климкин: Развертывание миротворческой миссии на Донбассе займет 6-10 месяцев 78
Зеркаль: Украина не сможет удовлетворить все пожелания венгров 177
Госдеп почтил память Героев Небесной Сотни и призвал Киев ускорить реформы 46
МИД: Беларусь не может направлять миротворцев на Донбасс 514
СМИ: В 2010 году Каддафи дал €4 миллиона на кампанию Тимошенко 108
Зеркаль назвала варианты рассмотрения трибуналом ООН меморандума против РФ 63
У Порошенко раскритиковали нападение на офис Россотрудничества 175
РФ выразила Украине протест из-за нападения на здание Россотрудничества 42
Представление на привлечение Бакулина к ответственности поступило в Раду 54
У Меркель раскритиковали заявление главы МИД по смягчению санкций против РФ 35
Труханов и Вугельман сдали загранпаспорта 216
Украина подала меморандум в Гаагу из-за нарушения Россией морского права 369
Лавров заявил, что война в Украине – из-за НАТО 113
Названа дата допроса Порошенко по делу Януковича 52
Тиллерсон допустил новые санкции против России 53

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Об этом говорится в Twitter  Главы государства.

«Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не затрагивает международные обязательства Украины, включая Минские договоренности», - написал Порошенко.

 


 

 

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса.

«За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

8 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон и передал его на подпись Президенту Петру Порошенко.

Принятый закон не исключает силового освобождения оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги