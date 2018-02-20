Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Об этом говорится в Twitter Главы государства.

«Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не затрагивает международные обязательства Украины, включая Минские договоренности», - написал Порошенко.

Сьогодні, як я і обіцяв, підписую Закон про реінтеграцію Донбасу, який жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості pic.twitter.com/ZvCdVKnPtF — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 февраля 2018 г.





Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса.

«За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

8 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон и передал его на подпись Президенту Петру Порошенко.

Принятый закон не исключает силового освобождения оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.