Командование Операцией объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, считать Виноградное, Курахово, Очеретино, Розовку, Волчеяровку, Белую гору, Новоайдар, Садки, Макаровку, Простяное, вдоль госграницы, ур. Чернявка вдоль административной границы Луганской и Харьковской областей, Ольговка вдоль административной границы Донецкой и Харьковской областей, Знаменовка вдоль административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, Камышеваха вдоль административной границы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф вдоль морского побережья, Приморское.

В зоне безопасности решением командующего объединенных сил могут создаваться районы ограниченного и запрещенного доступа.

Допуск в район ограниченного доступа лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, осуществляется по решению командующего объединенных сил, командиров оперативно-тактических группировок и соответствующих командиров (начальников), в полномочия которых входит обеспечение соблюдения порядка пребывания в районах проведения ООС и на объектах, находящихся под их охраной (оперативным управлением).

Допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании установленных образцов пропусков, по решению командующего объединенных сил. Допуск посторонних лиц в такой район запрещен.

Районом боевых действий считать район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника в глубину территории государства.

Установить следующие режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донецкой и Луганской областей:

«ЗЕЛЕНЫЙ»

Пребывание и перемещения лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа.

«ЖЕЛТЫЙ»

Пребывание и перемещения лиц в зоне безопасности осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, кроме того, проводится личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. Режим устанавливается на рубежах изоляции и районах ограниченного доступа.

«КРАСНЫЙ»

Пребывание лиц временно ограничено (запрещено). Пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии установленного командующим ООС пропуска. Движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах ограничено (запрещено). Транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются.

Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах или во всей зоне безопасности решением командующего объединенных сил.

Установить «КРАСНЫЙ» режим пребывания в районе боевых действий и в районах запрещенного доступа на территории Донецкой и Луганской областей для лиц, не привлеченных к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Изоляцию района проведения операции осуществить путем несения службы (исполнением боевых задач) на рубежах изоляции.

Рубеж изоляции – определенные решением командующего объединенных сил места, участки местности, прилегающие к району проведения операции, району боевых действий, где осуществляется проверка у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих личность, осуществляется личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств;

Въезд в район проведения операции, района ведения боевых действий, районов ограниченного и запрещенного доступа разрешается только через определенные командованием объединенных сил блокпосты.

Основанием для допуска в район проведения ООС являются:

проживание в районе проведения ООС человека, который пытается въехать (выехать) на эту территорию, или его близких родственников или членов семьи, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;

расположение в районе проведения операции места захоронения близких родственников или членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;

смерти близких родственников или членов семьи в районе проведения операции объединенных сил, что подтверждается соответствующими документами;

наличие права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в районе проведения операции;

необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам;

необходимость выполнения дипломатических и консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины);

необходимость выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины);

освобождение из мест лишения свободы на основании документа, удостоверяющего личность после соответствующей проверки работниками Нацполиции Украины;

наличие специального пропуска (пропуска) (приложение 2, 3 к Инструкции);

осуществление поездок в район проведения ООС для трудовой деятельности, обучения, научной деятельности, культурной или религиозной целью, оздоровления, сопровождения ребенка в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения и тому подобное.

Перечень оснований для допуска в район проведения операции может уточняться.

Лицам, не вовлеченным в мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отказывается в предоставлении допуска в район проведения ООСв случае:

если лицо подозревается в совершении уголовно правонарушения;

когда паспорт гражданина является поддельным, испорченным или принадлежит другому лицу;

когда есть имеющиеся сведения о содействии лицом совершению правонарушения;

в случае реальной угрозы жизни и здоровью с введением красного режима пребывания как в районе боевых действий, так и в зонах безопасности.

Основанием для допуска в район боевых действий (красный режим) являются:

проживание в районе проведения ООС человека, который пытается въехать (выехать) на эту территорию, или его близких родственников или членов семьи, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;

пересечение линии соприкосновения с целью входа (выхода), въезда (выезда) на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей;

смерти близких родственников или членов семьи в районе проведения операции, что подтверждается соответствующими документами;

наличие права собственности на объекты недвижимости, находящихся в районе проведения операции;

необходимость выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД);

освобождение из мест лишения свободы, на основании документа, удостоверяющего личность, после соответствующей проверки работниками Национальной полиции Украины;

осуществления поездок в район проведения операции для трудовой деятельности с целью восстановления инфраструктуры населенных пунктов, оказания медицинской и социальной помощи;

наличие специального пропуска (пропуска) установленного образца.

Перечень оснований для допуска в район боевых действий также может уточняться.

Руководство силами и средствами Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, осуществляет командующий объединенных сил.

«Вмешательство любых лиц независимо от должности в управление мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях не допускается», - резюмировали в Минобороны.

Напомним, антитеррористическая операция на востоке Украины будет переформатирована в операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса. Согласно этому закону, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».