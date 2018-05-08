Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) начало мониторинг рынка гостиничных услуг Киева в связи с информацией о повышении цен на период проведения финала Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщил руководитель Киевского областного территориального отделения комитета Алексей Хмельницкий, передают Українські Новини.

«Из-за ажиотажа, вызванного сообщениями о повышении цен отелей на период проведения финала Лиги чемпионов, Киевское территориальное отделение АМКУ начало официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в Киеве. По состоянию на текущий момент слишком рано говорить о возможном сговоре или даже открытии дела – информации недостаточно. Я лично надеюсь, что цены стабилизируются благодаря рыночным механизмам, ведь спрос движет не только ценой, но и предложением», - написал он.

При этом Хмельницкий отметил, что поднятие цен во время спортивных событий – обычная практика для рыночных отношений, однако подъем цен на сотни процентов – ненормальная ситуация.

В Киеве в день финала Лиги чемпионов цены на жилье выросли в сотни раз.

На финал ожидают до 170 тыс. иностранных болельщиков.