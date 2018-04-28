С объявлением начала проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок, сообщается на сайте Минобороны.

«С целью сохранения жизни и здоровья лиц, которые не привлекаются к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, недопущения несанкционированного ввоза (вывоза) в (из) района проведения операции оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ устанавливается особый порядок, который предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины, специальных полномочий», - говорится в сообщении.

Условия наступления особого порядка и предоставления специальных полномочий:

угроза применения средств поражения, в том числе ракетных войск и артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации;

угроза совершения террористических актов и диверсий;

движение военных колонн;

проведение мероприятий по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных сил (групп) противника;

проведение мероприятий разминирования местности и объектов; боевой и оперативной подготовки; оперативно-розыскной работы;

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

проверка готовности сил и средств объединенных сил к выполнению задач по назначению;

обеспечение безопасности перемещения и пребывания высшего военно-политического руководства государства, представителей государств-партнеров.

В соответствии со ст.12 Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях» с целью обеспечения жизненно важных интересов общества и государства при отражении вооруженной агрессии в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и лица, определенные статьей 8 настоящего Закона, привлеченные к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в соответствии с Конституцией и законодательством Украины имеют право (специальные полномочия):

применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления указанных мероприятий;

задерживать и доставлять лиц, в органы Национальной полиции Украины;

проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;

осуществлять личный досмотр граждан, их вещей, транспортных средств;

временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с отдельных участков местности и объектов, отбуксировать транспортные средства;

входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства;

использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Как сообщал ForUm, антитеррористическая операция на востоке Украины будет переформатирована в операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса. Согласно этому закону, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».