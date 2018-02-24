Сегодня, 24 февраля, вступил в силу закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Согласно документу, часть территории Донбасса признается оккупированной, а Россия страной-агрессором.

Границы оккупированных территорий в этих областях определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.

Отмечается, что временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины независимо от ее продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Закон определяет, что Украина будет признавать только два документа, которые выдаются на оккупированной территории: свидетельство о рождении и смерти.

Ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине и ее гражданам, возлагается на Российскую Федерацию. Лица, принимавшие участие в вооруженной агрессии или оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность.

За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

В законе особое внимание уделяется внедрению военного положения. В случае введения военного положения координацию и контроль на оккупированной территории Донецкой и Луганской областях областей осуществляет Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба. До принятия закона АТЦ координировала СБУ.

Въезд лиц, перемещение товаров и лиц на/с временно оккупированных территории в Донецкой и Луганской областях определяется Кабмином и осуществляются через контрольные пункты въезда-выезда. Право ограничения въезда/выезда возложено на командующего объединенными силами.

Пребывание на оккупированных территориях лиц, не привлеченных к обороне и отпору/сдерживанию вооруженной агрессии РФ, допускается с разрешения командующего объединенных сил.

«Антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», - говорится в тексте закона.

В окончательной версии согласно предварительным решениям убрали упоминание о минских соглашениях.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко и в связи с этим поручил министру обороны Степану Полторак и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко в кратчайшие сроки представить соответствующие предложения по изменению формата АТО.

23 февраля документ был опубликован в парламентской газете «Голос Украины».