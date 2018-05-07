Американские эксперты признали страны Балтии наиболее прозападными из всех государств постсоветского пространства, Украина находится на шестом месте. Об этом говорится в отчете стратегического центра политических и дипломатических решений США (StrategEast), сообщает LIGA.net.

Согласно данным рейтинга, Эстония находится на первом месте, набрав 93 балла из 100, Литва – 85 баллов. На третьем месте – Латвия, 82 балла.

«Это страны переняли западную политическую модель. Они демонстрируют безусловную приверженность либеральной демократии и признаются странами со стабильной демократией», – отмечается в отчете.

Украина заняла шестое место с 54 баллами. Наименее вестернизированными признали Таджикистан (19,5 балла) и Туркменистан (17,5 балла).

Исследователи оценивали политическую, экономическую, юридическую, культурную ситуацию и образ жизни в 14 странах (Россию в исследование не включали).

Рассматривались данные, полученные в первой половине 2017 года и ранее.