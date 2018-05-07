также в разделеОбщество
Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев 8-9 мая 14
В Беларуси задержали троих украинцев 15
По факту задержания украинского судна открыто дело 16
СМИ: Отец задержанной за нападение на Вербича – полковник ВСУ 33
Сущенко в СИЗО нарисовал новую картину 15
Bellingcat установила военных РФ, причастных к обстрелу Маруиполя 18
МОН зашифрует фамилии абитуриентов из Крыма и Донбасса 21
НАПК поручило Супрун разобраться с чиновником Минздрава 25
САП снова приостановила следствие по делу Охендовского 26
Правоохранители Азербайджана отпустили подозреваемого в избиении Найема 63
В штабе ООС ожидают провокаций боевиков 9 мая 25
Полиция предоставила Найему охрану 27
СБУ: Обстрел Мариуполя из «Градов» осуществили российские военные 182
Бочковский подал заявление о восстановлении в Минюст 30
Одной из участниц нападения на Вербича сообщили о подозрении 52
По делу об избиении Найема провели все первоочередные следственные действия 27
Чубаров: ФСБ пытается обвинить бизнесмена Велиляева в содействии терроризму 37
Минюст одобрил новые правила зачисления детей в школу 76

Американские эксперты признали страны Балтии наиболее прозападными из всех государств постсоветского пространства, Украина находится на шестом месте. Об этом говорится в отчете  стратегического центра политических и дипломатических решений США (StrategEast), сообщает LIGA.net.

Согласно данным рейтинга, Эстония находится на первом месте, набрав 93 балла из 100, Литва – 85 баллов. На третьем месте – Латвия, 82 балла.

«Это страны переняли западную политическую модель. Они демонстрируют безусловную приверженность либеральной демократии и признаются странами со стабильной демократией», – отмечается в  отчете.

Украина заняла шестое место с 54 баллами. Наименее вестернизированными признали Таджикистан (19,5 балла) и Туркменистан (17,5 балла).

Исследователи оценивали политическую, экономическую, юридическую, культурную ситуацию и образ жизни в 14 странах (Россию в исследование не включали).

Рассматривались данные, полученные в первой половине 2017 года и ранее.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги