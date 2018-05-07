По состоянию на 7:00 7 мая, на технической территории воинской части «65 Арсенал» в Балаклее пешими патрулями проводится обследование территории, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 43 человека и 10 единиц техники, в том числе от ГосЧС 6 человек личного состава, 2 единицы техники.

Как сообщал ForUm, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 11:00 4 мая пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись. Допускается, что пожар могло вызвать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка.