По факту пожара на технической территории арсенала в Балаклее Харьковской области возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.
Об этом заявил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, сообщает Укринформ.
«Возбуждено производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины. Расследование ведет полиция», - подчеркнул Зубко.
По его словам, военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство.
Как сообщал ForUm, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.
По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись.
По состоянию на 08:00 4 мая ситуация в Балаклее контролируемая, наблюдается незначительное тление 4 ячеек.
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