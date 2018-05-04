По факту пожара на технической территории арсенала в Балаклее Харьковской области возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.

Об этом заявил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, сообщает Укринформ.

«Возбуждено производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины. Расследование ведет полиция», - подчеркнул Зубко.

По его словам, военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство.

Как сообщал ForUm, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись.

По состоянию на 08:00 4 мая ситуация в Балаклее контролируемая, наблюдается незначительное тление 4 ячеек.