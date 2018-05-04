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3 мая. Картина дня 61

Пожар в Балаклее могло вызвать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка, сообщил начальник вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов на брифинге.

«На сегодняшний день предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара. Первая – возгорание сухой травы на участке технической территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов, путем попадания под гусеницы пожарного танка посторонних предметов, а именно подрывников, элементов пороха, которые вызвали возгорание», - рассказал он, передает 112 Украина.

Согласно другой версии, причиной пожара могло стать попадание искры от выхлопной трубы этого же пожарного танка.

«Третья версия – действие солнечных лучей на взрывоопасные предметы, которые находились на неочищенной территории, повлекшее их возгорание. На указанной территории находятся взрывоопасные предметы, оставшиеся от чрезвычайного происшествия 2017 года и требующие особого внимания на выполнение особых инструкций обращения с ними, а именно – это элементы боеприпасов, которые были под термическим воздействием, элементы порохов и другие опасные предметы», - отметил Шевцов.

По его словам, на сегодняшний день осталось не разминированной менее 30% технической территории, где и возник вчерашний пожар.

Как сообщал ForUm, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись.

Жертв и пострадавших нет.

 
ForUm

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