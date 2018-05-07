Российская делегация накануне песенного конкурса «Евровидение-2018» в португальском Лиссабоне 6 мая устроила акцию «Бессмертный полк», участники которой несли в частности флаги так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Об этом Громадському рассказал председатель Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха, который наблюдал за акцией.

Участники акции, кроме портретов якобы своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне, несли флаги Украины, Грузии, Беларуси и России.

«Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую использует символику и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги «ДНР» и «ЛНР». У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет. Были также флаги Грузии. Мужчина, который держал этот флаг, сказал, что он белорус. Были флаги других стран, но люди, которые несли, вряд ли были представителями тех стран », - рассказал Садоха.

По его оценкам, в акции приняли участие не менее 300 участников. Среди них были португальские организации левого толка, отметил украинец.

Напомним, 6 мая в столице Португалии Лиссабоне прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2018.