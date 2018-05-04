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Пожар на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области локализован, сообщает пресс-служба ГосЧС.

По состоянию на 11:00 4 мая, наблюдается незначительное тление 2 отдельных ячеек. Взрывов боеприпасов не наблюдается.

В 08:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.

Жертв и пострадавших нет.

В пределах технической зоны проводится тушение четырьмя пожарными танками ВСУ, заправку водой которых осуществляют подразделения ГосЧС.

4 мая пожарной авиацией осуществлено 10 сбросов воды. Всего с начала работ осуществлено 18 сбросов.

Снято ограничение движения автотранспорта вокруг Балаклеи. Эвакуировано население вернулось к местам проживания.

Действует временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 тыс. метров.

Как сообщал ForUm, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись.

 
ForUm

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