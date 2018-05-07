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За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация обострилась, противник совершил 80 обстрелов по всей линии соприкосновения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино. Российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, 2 раза из танка. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону.

Также отмечается, что оккупанты продолжают грубо нарушать нормы международного гуманитарного права. Вчера, 6 мая, ими дважды был обстреляны из пушек калибра 152 и 122 мм населенные пункты Зайцево и Никольское, на окраине города Горловка Донецкой области.

Текущих суток, ночью 7 мая, враг проявлял активность на Луганском и Донецком направлениях.

Во время активных оборонительных боевых действий за прошедшие сутки потери Объединенных сил составили один погибший и четыре раненых. Сейчас раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

По данным разведки, противник понес потери: три оккупанта уничтожены и 5 получили ранения.

Напомним, 6 мая в Донецкой области группа военнослужащих механизированного батальона, попав в засаду вражеской диверсионно-разведывательной группы, подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего один военный погиб, двое – ранены.
ForUm

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