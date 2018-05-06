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По состоянию на 7:00 6 мая на технической территории воинской части «65 Арсенал» в Балаклее ситуация контролируется, местами наблюдается незначительное тление, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям..

Взрывов боеприпасов не наблюдается. Авиацией ГосЧС 5 мая совершено 19 сбросов воды (с начала работ 42 сбросы).

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 82 человек и 15 единиц техники, в том числе от ГосЧС 4 человек личного состава, 1 единица техники и 1 вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Как сообщал ForUm, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 11:00 4 мая пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись. Допускается, что пожар могло вызвать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка.
ForUm

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