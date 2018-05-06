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67-летний водитель легковушки Mazda, подозреваемый в совершении ДТП с 11 жертвами в Кривом Роге, умер от полиорганной недостаточности.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

По информации из ведомства, это - предварительный диагноз. Окончательную причину установят эксперты.

В ведомстве подтвердили, что мужчина умер в следственном изоляторе.

В то же время в областном управлении полиции сообщили, что уголовное производство по факту ДТП из-за смерти основного подозреваемого не закрыто, досудебное расследование продолжается. Тело подозреваемого направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. На месте ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован. Позже три человека скончались в больнице.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Правоохранители задержали водителя Mazda Александра Волкова. Ему объявили о подозрении

20 апреля суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога. 5 мая Волков скончался в СИЗО.
ForUm

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