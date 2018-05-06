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Председатель Национального агентства Александр Мангул за апрель было начислено 119 909 грн зарплаты, сообщает пресс-служба НАПК.

Так, за апрель 2018 года Мангулу было начислено 119 909 грн (за первую половину месяца 57 143 грн и за вторую половину 62 766 грн). Из указанной суммы было удержано 21 584 грн налога на доходы физических лиц, а также 1799 грн военного сбора. Общая сумма выплаты составила 96 527 грн, в первой половине месяца 46 000 грн и во второй половине 50 527 грн.

В НАПК подчеркнули, что в дальнейшем ориентировочно такую ​​сумму составит ежемесячная заработная плата, которая будет начисляться и выплачиваться председателю Национального агентства.

Также отмечается, что с декабря 2016 года премии председателю и членам НАПК не выплачиваются.

Как сообщалось, 28 марта главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на 2 года избран член НАПК Александр Мангул.
ForUm

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