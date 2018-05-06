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Избитый в результате конфликта на дороге депутат Верховной Рады Мустафа Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану, сообщает ТСН.

Нардеп аходится в одной из столичных клиник с несколькими переломами лица.

Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы,.

Из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким, политик боится за свою жизнь.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержали правоохранители Азербайджана.

 
ForUm

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