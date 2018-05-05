По состоянию на 8:00 5 мая, на технической территории воинской части «65 Арсенал» в Балаклее Харьковской области остается незначительное тление 2 отдельных очагов возгорания, взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В пределах технической зоны проводится тушение тремя пожарными танками ВСУ, заправку водой которых осуществляют подразделения ГосЧС, задействовано 2 машины ИМР.

Авиация ГосЧС продолжает работы по тушению. 4 мая было осуществлено 15 сбросов воды. Всего с начала работ - 23 сброса.

Действует временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 тыс. метров.

Как сообщал ForUm, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 11:00 4 мая пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись. Допускается, что пожар могло вызвать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка.