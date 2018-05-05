По предварительным данным, международные резервы Украины выросли за апрель на 1,3% и на 1 мая составили 18 млрд 421,1 млн долл., сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, основным источником пополнения резервов в течение апреля, как и в предыдущие месяцы, была покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало Национальному банку возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривни.

По итогам апреля, Национальный банк купил на межбанковском рынке 326,7 млн долл. США.

Также в прошлом месяце в резервы поступило 83,6 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

В то же время в апреле средства из международных резервов направлялись преимущественно на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Сумма платежей в апреле составила 127,4 млн долл. США. В том числе 30,8 млн долл. было уплачено для обслуживания ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.