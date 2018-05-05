На Гавайях (США) произошло крупнейшее за последние 43 года землетрясение. Об этом говорится в сообщении Национальной геологической службы США, передает 112 Украина.

Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы накануне поздно вечером в районе вулкана Килауэа.

Как подчеркивают геологи, они непосредственно связаны с нынешней активностью самого молодого наземного вулкана на гавайских островах.

В частности, магнитуда землетрясения составила 6,9 балла по шкале Рихтера, его очаг залегал на глубине 5 км.

До этого, по словам геологов, в районе вулкана Килауэа были зафиксированы еще несколько подземных толчков. «В течение последних 24 часов прошло по меньшей мере 7 землетрясений магнитудой от 4,5 и более», - отмечается в сообщении.