На майские праздники в Белгороде-Днестровском Одесской области с балкона на пятом этаже выпал крокодил. Об этом поступила информация на службу 102.

Мужчина, содержащий дома столь экзотическое животное, отпустил его погулять, но крокодил выпал с балконного окна, сообщает 04849.com.ua.

Возвращать его владельцу пришлось сотрудникам Белгород-Днестровского отдела полиции. По информации пресс-службы ведомства, несмотря на то, что у правоохранителей нет навыков общения с такими животными, им все же удалось поймать крокодила, связать его и передать владельцу.

Решается вопрос об административной ответственности владельца крокодила за содержание животных такого типа.