В Белгороде-Днестровском депутата городского совета Василия Кащи облили зеленкой и пытались бросить в мусорный контейнер.

Как сообщает «Думская», конфликт произошел из-за вопроса о строительстве храма Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Несмотря на то, что осенью прошлого года депутаты горсовета выделили церковникам земельный участок на Олимпийской улице, исполком собрания второй раз отказался согласовывать разработку детального плана этой территории, предусматривающего возведение культового сооружения.

На прошлом заседании против УПЦ КП выступила секретарь горсовета, «оппоблоковец» Ольга Ципуленко, а сегодня — Василий Кащи, представитель «Нашего края» и директор строительного предприятия. Член исполкома заявил, что не будет голосовать за храм Киевского патриархата из-за своей этнической принадлежности — он, мол, болгарин. На наводящий вопрос о государственной принадлежности Крыма Кащи сказал, что полуостров «принадлежит людям».

Это возмутило присутствующих на заседании представителей ряда общественных организаций, которые облили Кащи зеленкой и пытались бросить в мусорный контейнер. Его отбила и увезла полиция.

Мэр Белгорода-Днестровского Алла Гинак пообещала, что вопрос строительства храма рассмотрит 30 мая сессия горсовета. Кроме того, на нее вынесут вопрос об отставке секретаря собрания и избрании нового состава горисполкома.

Отмечается, что ни одного храма УПЦ КП в Белгороде-Днестровском нет, хотя верующих, относящихся к этой религиозной организации, немало.