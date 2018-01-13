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В ночь на 13 января, в Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный из гранатомета осуществил выстрел в здание заведения общественного питания, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Установлено, что в результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожная сумка и другие вещественные доказательства.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Для проведения досудебного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные оперативно-следственные мероприятия на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Санкция ч.4 ст. 296 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
ForUm

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