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В Государственной пограничной службе Украины считают, что ответственность за задержание российской ФСБ рыболовецкого судна неподалеку от аннексированного Крыма несет его капитан, вероятно, пренебрегший рисками быть задержанным. Об этом заявил в комментарии 112 Украина помощник руководителя ГПСУ Олег Слободян.

По его словам, задержанное российскими пограничниками судно было надлежащим образом оформлено и имело необходимые разрешения на вылов рыбы в пределах территориального моря или 12-мильной морской зоны.

«То есть судно не оформлялось на выход за линию государственной границы Украины, и сказать, каким образом и почему судно нарушило государственную границу Украины и оказалось в зоне, которая нами считается временно оккупированной Россией, пока трудно. Скорее всего, капитан судна принял такое решение и отправился туда, где, по их мнению, будет лучше отлов, и пренебрег рисками быть задержанным пограничными силами страны-оккупанта», - заявляет Слободян.

Пограничники Украины, по его словам, продолжают изучать обстоятельства задержания. Пока детальной информации о нем нет ввиду отсутствия официальных контактов с российскими пограничниками, работающими в аннексированном Крыму.

В то же время Слободян прогнозирует, что украинских рыбаков на территории полуострова могут привлечь к административной ответственности «за нарушение границы РФ». 

Напомним, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. 
ForUm

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