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Работы по ликвидации пожара на арсенале в Балаклее завершены 50
3 мая. Картина дня 61

Из-за пожара на военном арсенале в городе Балаклея на Харьковщине пока никого не отстранили от должностных обязанностей Об этом рассказал на брифинге начальник вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день от должностных обязанностей не отстранен никто. Командир части продолжает заниматься ликвидацией последствий пожара», - сказал Шевцов.

Он отметил, что причина возникновения пожара будет установлена правоохранительными органами.

На сегодняшний день, по словам Шевцова, начальником Генштаба Вооруженных сил и министром обороны назначено служебное расследование, и по его результатам виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, а в случае нарушений, «которые касаются уголовного поля, будут привлечены и к уголовной ответственности по результатам материалов расследования».

Как сообщал ForUm, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 11:00 4 мая пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись. Допускается, что пожар могло вызвать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка.
ForUm

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