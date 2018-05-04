Применение 50-100 граммов боевого средства А234 могло бы полностью уничтожить все население Солсбери, считает Леонид Ринк – один из разработчиков системы химического оружия «Новичок», к которой британцы приравнивают вещество А234.

«Кошмар какой-то. Солсбери от такого количества весь бы лег. Это боевые объемы. Этим количеством не знаю, сколько людей можно убить», — сказал Ринк, передает РИА Новости.

Это доказывает сомнительность версии, что Скрипалей отравили именно этим составом, добавил эксперт.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю сообщила, что доза вещества, которыми отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, составляла от 50 до 100 граммов.