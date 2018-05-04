Бывший боец батальона «Айдар» Виктор Балацкий, который подозревается в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия, остался под стражей, сообщает пресс-служба Апелляционного суда Одесской области.

Балацкий, ранее принимавший участие в боевых действиях в зоне проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей в составе батальона «Айдар», подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 ч.2 ст.263 ч.1; ст. 263-1 ч.2 УК Украины, а именно в совершении в составе преступной группы действий в сфере незаконного изготовления, переработки огнестрельного оружия, удаления и замены маркировки, изготовлении боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также в сбыте указанных предметов в уголовную среду Киевского и других регионов Украины. Согласно утверждениям органов досудебного следствия, в составе данной преступной группы на Балацкого была возложена функция налаживания рынка сбыта, источников получения дополнительных деталей и комплектующих, содержание мест хранения боеприпасов, взрывоопасных веществ и другого стрелкового вооружения, которое хранилось с целью дальнейшего сбыта.

Постановлением следственного судьи Приморского районного суда Одессы относительно Балацкого была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с определением залога в размере 250 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, что составляет 440 500 грн.

На указанное определение защитниками подозреваемого в апелляционный суд были поданы апелляционные жалобы, в которых они поставили вопрос отмены определения суда первой инстанции по мотивам его несоответствия требованиям уголовного-процессуального закона.

Апелляционные жалобы защитников были удовлетворены частично, постановление следственного судьи Приморского районного суда Одессы отменено, и постановлено новое, которым подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11 июня 2018 с определением размера залога в размере 250 минимальных прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 440 500 гривен.