Украинский журналист Роман Сущенко передал родным из российского СИЗО «Лефортово» свою новую картину. Рисунок опубликовала дочь Сущенко Юлия в Facebook.

«А вот и одиннадцатый рисунок нашего Романа Сущенко, созданный в застенках СИЗО «Лефортово». Памятник св. Владимиру в Киеве. Бумага, шариковая ручка, карандаш, вода, сок свеклы, чай, стиральный порошок», - написала она.

Напомним, в начале апреля Сущенко прислал два новых рисунки из СИЗО «Лефортово».