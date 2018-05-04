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Блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил станет меньше. Об этом заявили командующий ООС Сергей Наев и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает Радио Свобода.

«Объединенные силы будут прилагать усилия, чтобы уменьшить неудобства для местного населения. В частности, будет упорядочена работа координационного центра, в том числе, и путем включения в состав центра представителей военно-гражданских администраций, что позволит активизировать процесс получения пропусков для граждан Украины. В то же время, Государственной пограничной службе Украины поставлена ​​задача существенно улучшить качество обслуживания граждан на КПВВ», - заявил Наев.

Жебривский, в свою очередь, пообещал жителям Донбасса, что их жизнь в принципе не изменится, но это касается только жителей районов, удаленных от зоны проведения боевых действий.

«Как мы и говорили - будут упорядочены блокпосты, потому что некоторые из них уже стали лишними и только мешают. В этом направлении будет упрощение и облегчение работы и жизнедеятельности», - сказал Жебривский.

Заместитель председателя национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что блокпосты останутся только в зоне, приближенной к боевым действиям.

Он также отметил, что порядок пропуска на блокпостах будет урегулирован.
ForUm

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