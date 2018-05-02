Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что главное отличие формата новой операции в том, что это военная операция. Об этом он сказал во время брифинга в Краматорске, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

При этом, по словам командующего, в рамках операции Объединенных сил будет происходить выполнение поставленной государством задачи по стабилизации ситуации на Донбассе, его социального возрождения. Для решения наиболее болезненных вопросов и достижения основной цели операции, задачи будут реализовываться в тесном взаимодействии с руководителями Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций, а также с другими составляющими сектора безопасности и обороны Украины.

По словам генерал-лейтенанта, командование Объединенных сил исходит из того, что сейчас часть территории Украины оккупировали де-факто российские оккупационные войска, а не только так называемые «ДНР» и «ЛНР», которые на официальном уровне в Украине признаны террористическими организациями.

«На самом деле, 1-й и 2-й армейские корпуса, созданные в так называемых «ДНР» и «ЛНР», являются «классическими» российскими подразделениями, сформированными по штатам и уставам российских вооруженных сил. Они подчинены и находятся под контролем командования Южного военного округа Российской Федерации. Оба корпуса входят в состав 8-й российской армии, оттуда же получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, денежное содержание и продовольствие. Все должности от командира роты и выше в этих формированиях укомплектованы российскими офицерами. Поэтому мы имеем дело с российской агрессией. Это четко определено в Законе Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», - отметил Наев.

Как сообщал ForUm, 30 апреля формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий.