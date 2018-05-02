В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Восточный антициклон продолжает подсушивать атмосферу над Украиной, ветры южного направления поставляют более высокие градуса», - написала она в Facebook.
В четверг, 3 мая, повсюду ожидается ясная погода с температурой воздуха ночью +12 + 17, днем + 25 + 32 градуса, немного свежее воздух на побережье морей, + 22 + 26 градусов.
В Киеве завтра +30 и солнце.
Ослабление жары начнется 5 мая с западных областей вместе с кратковременными грозовыми дождями.
6 мая снижение температуры охватит запад, север и значительную часть центральных областей. Юг и восток в воскресенье еще останутся среди жары.
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