С сегодняшнего дня, 30 апреля, антитеррористическая операция на востоке Украины переформатируется в операцию Объединенных сил.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.

Согласно документу, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».

Ранее Служба безопасности Украины передала военным командование антитеррористической операцией.

16 марта Президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий.